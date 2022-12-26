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Хуберт Хуркач обыграл Кэмерона Норри в финале выставочного турнира в Гонконге

Теннис
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Теннисист уверенно переиграл своего соперника

Хуберт Хуркач обыграл Кэмерона Норри в финале выставочного турнира в Гонконге

Фото: GAMINGDEPUTY

Новина українською

Польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу в финале выставочного турнира Hong Kong Tennis Challenge, где ему удалось одолеть Кэмерона Норри из Великобритании.

Hong Kong Tennis Challenge. Финал

Хуберт Хуркач (Польша) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:4

Всего в турнире принимали участие шесть теннисистов: Тейлор Фритц, Стэн Вавринка, У Ибин и Коулман Вон.

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В статье: Хуберт Хуркач
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