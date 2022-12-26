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Ига Швёнтек признана лучшим спортсменом Европы 2022 года
Неожиданно
Фото: Sporting News
Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек признана лучшим спортсменом Европы в 2022 году по версии Польского агентства печати (PAP). Она стала первой с 2005 года женщиной, выигравшей эту награду, после россиянки Елены Исинбаевой.
Данное звание Швёнтек было присуждено по итогам 65-го ежегодного голосования 20 информационных агентств, в рамках которого она набрала 118 баллов. Второе место занял шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (106), третье – двукратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (82) из Нидерландов.
Отметим, что в прошлом году данное звание получил сербский теннисист Новак Джокович.
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