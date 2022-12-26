Виталий Сачко: Это и правда был не самый лучший сезон

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко рассказал о проблемах прошедшего сезона.

- Этот сезон для тебя сложно назвать успешным. Ты начинал его в квалификации Australian Open, а завершил в середине четвертой сотни, проиграв больше матчей, чем выиграв. Твое резюме по сезону и в чем ты видишь главные причины, что результаты ухудшились по сравнению с прошлым годом?

- Да это и правда был не самый лучший сезон. Было много проблем, я часто болел. В начале года было очень сложно психологически играть, затем, когда в плане психологии стало нормально, пошли физические проблемы, то болел, то травмы. Вот так всего понемногу набралось и сезон не удался. Сейчас я набираю форму и хочу уже с самого начала года ехать на турниры и постараться исправить эту ситуацию.

- Твой отец, периодически рассказывал о том, что ты часто играешь турниры с недолеченными травмами. Я посмотрел статистику: в этом году ты из-за проблем со здоровьем не доиграл четыре матча. Есть ли в твоем окружении человек, который следит за твоим здоровьем и может дать рекомендацию - играть или нет, какие последствия могут быть, если играть с недолеченной травмой. Или такие решения принимаются ситуативно?

- Как правило последнее решение играть или нет принимаю я. Конечно же я консультируюсь с отцом или тренером, смотря кто ближе, когда я на турнире. Плюс обязательно консультируюсь со своим физио в Братиславе, к примеру когда есть мышечные проблемы, можно играть или нет, как быстрее и лучше восстанавливаться.

Могу сказать, что сейчас как таковых проблем или ограничений по здоровью никаких нет. Неделю назад я играл за свой клуб в чемпионате Чехии и мы к слову стали чемпионами. Я планирую начинать сезон сразу в январе на "челленджере" в Португалии.