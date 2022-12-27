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Новак Джокович прилетел в Австралию
Серб готовится к Новому сезону
Фото: ATP Tour
Победитель 21-го турнира "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в серии турниров. Об этом пишет Tennis365.
Сообщается, что Новак Джокович приземлился в Австралии и намерен начать свой сезон турниров категории ATP-250 в Аделаиде.
В этом году Новак Джокович стал победителем турнира "Большого шлема" — Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись. Также серб стал победителе Итогового турнира, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:3.
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