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Тейлор Фритц: Все в теннисе получают прибыль от ставок

Теннис
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Исключениям являются только игроки

Тейлор Фритц: Все в теннисе получают прибыль от ставок

Фото: AP News

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Девятая ракетка мира Тэйлор Фритц прокомментировал штрафные балы для капитана сборной США в Кубке Дэвиса Марди Фиша и тренера команды Боба Брайана за ставки.

"Все в теннисе получают прибыль от ставок, кроме игроков. Мы же получаем только всю травлю от ставок... Мы получаем от 50 до 100 угроз смерти после каждого проигранного матча. Ужасные сообщения, вся ненависть и все негативные стороны азартных игр, но мы не имеем никакой выгоды. Это несправедливо по отношению к нам.

Теннисисты ни в коем случае не должны говорить людям, чтобы они делали ставки на теннис, но я не думаю, что это должно быть проблемой, когда речь идет о чем-то вне тенниса. Времена меняются, и правила, вероятно, должны быть изменены снова".

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В статье: Тейлор Фритц
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Источник:
БТУ

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