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Новак Джокович показал фото с тренировки накануне Australian Open
Серб сыграет на турнире
Фото: Tennis World
Победитель 21-го турнира "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) провёл первую тренировку в Аделаиде (Австралия).
Напомним, в 2022 году Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023-м.
Серб заявился на турнир в Аделаиде, который стартует 2 января.
Ready for the summer of tennis ????@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2022
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