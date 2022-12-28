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Новак Джокович показал фото с тренировки накануне Australian Open

Теннис
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Серб сыграет на турнире

Новак Джокович показал фото с тренировки накануне Australian Open

Фото: Tennis World

Новина українською

Победитель 21-го турнира "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) провёл первую тренировку в Аделаиде (Австралия).

Напомним, в 2022 году Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023-м.

Серб заявился на турнир в Аделаиде, который стартует 2 января.

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В статье: Новак Джокович
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