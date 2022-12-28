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ФОТО. Надаль приступил к подготовке к Australian Open
Испанец уже на корте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль начал подготовку в Австралии накануне нового сезона
"Привет Сидней", - написал теннисист.
Отметим, что именно в сезоне-2022 Рафаэль Надаль стал победителем этого турнира.
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