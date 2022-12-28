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Надаль: Сейчас не хочу говорить о завершении карьеры

Теннис
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Испанец пока не планирует уходить

Надаль: Сейчас не хочу говорить о завершении карьеры

Фото: Tennis365

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль ответил, может ли текущая поездка в Австралию, где стартует теннисный сезон, стать последней в его карьере.

"Никогда не знаешь. Надеюсь, что нет, но в 36 лет ты не знаешь, какой турнир станет последним. Это всё очевидно, но я сейчас не хочу об этом говорить, у меня нет настроения. Сосредотачиваюсь на том, чтобы показывать самый высокий уровень и бороться за любой титул. Сейчас это моя цель. Я не думаю о том, что это может быть последняя поездка [в Австралию]. Но если так окажется, то сейчас надо постараться получить как можно больше удовольствия, создать что-то особенное. Я рад, что занимаюсь тем, чем занимаюсь", — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой старту United Cup.

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В статье: Рафаэль Надаль
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