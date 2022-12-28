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Наоми Осака показала фото со своим бойфрендом

Теннис
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Теннисистка отдыхает

Наоми Осака показала фото со своим бойфрендом

Фото: Forbes

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях милые совместные фото со своим возлюбленным, американским рэпером Cordae.

"Европа", — подписала фото Осака.

Наоми Осака показала фото со своим бойфрендом - изображение 1

Напомним, что 25-летняя Осака провалила Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

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В статье: Наоми Осака
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