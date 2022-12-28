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Наоми Осака показала фото со своим бойфрендом
Теннисистка отдыхает
Фото: Forbes
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях милые совместные фото со своим возлюбленным, американским рэпером Cordae.
"Европа", — подписала фото Осака.
Напомним, что 25-летняя Осака провалила Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6.
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