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Тейлор Фритц добыл первую победу для сборной США в United Cup
Американец добыл уверенную победу
Фото: AP News
В первом матче теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сыграли CША и Чехия. 25-летний американец Тейлор Фритц в двухсетовом матче обыграл 21-летнего Иржи Легечка. Матч состоялся в Сиднее.
Тейлор Фритц - Иржи Легечек 6:3, 6:4
Игра продлилась 1 час и 15 минут.
Напомним, в группе D, помимо США и Чехии, находится также команда Германии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.
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