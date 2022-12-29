Тейлор Фритц добыл первую победу для сборной США в United Cup

В первом матче теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сыграли CША и Чехия. 25-летний американец Тейлор Фритц в двухсетовом матче обыграл 21-летнего Иржи Легечка. Матч состоялся в Сиднее.

Тейлор Фритц - Иржи Легечек 6:3, 6:4

Игра продлилась 1 час и 15 минут.

Напомним, в группе D, помимо США и Чехии, находится также команда Германии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.