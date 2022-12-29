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United Cup–2022. Мэдисон Кис обыграла Мари Бузкову и принесла США победу над Чехией

Теннис
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Уверенная победа американцев

United Cup–2022. Мэдисон Кис обыграла Мари Бузкову и принесла США победу над Чехией

Eurosport

Новина українською

Во втором матче теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Чехии.

27-летней американке Мэдисон Кис противостояла 24-летняя Мари Боузкова. Матч состоялся в Сиднее.

Мэдисон Кис - Мари Бузкова 6:4, 6:3

Игра продолжалась 1 час и 22 минуты.

В первом матче этих национальных сборных сошлись Тейлор Фритц (США) и Иржи Легечка (Чехия). Встреча завершилась победой Фритца – 6:3, 6:4.

Таким образом, США победили Чехию в первом противостоянии на турнире.

Напомним, в группе D, помимо США и Чехии, находится также команда Германии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.

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В статье: Мэдисон Кис Мари Бузкова
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