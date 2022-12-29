United Cup–2022. Мэдисон Кис обыграла Мари Бузкову и принесла США победу над Чехией

Во втором матче теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Чехии.

27-летней американке Мэдисон Кис противостояла 24-летняя Мари Боузкова. Матч состоялся в Сиднее.

Мэдисон Кис - Мари Бузкова 6:4, 6:3

Игра продолжалась 1 час и 22 минуты.

В первом матче этих национальных сборных сошлись Тейлор Фритц (США) и Иржи Легечка (Чехия). Встреча завершилась победой Фритца – 6:3, 6:4.

Таким образом, США победили Чехию в первом противостоянии на турнире.

Напомним, в группе D, помимо США и Чехии, находится также команда Германии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.