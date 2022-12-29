Джокович: Произошла своего рода смена поколений, но Рафаэль Надаль и я по-прежнему сильны

Победитель 21 турнира "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович отметил, что в теннисе сменилось поколение, но заявил, что у него есть понимание, как конкурировать с молодыми теннисистами.

"У меня всегда есть вера в себя и в то, что я могу выиграть каждый турнир, в котором принимаю участие. Я думаю, что с той карьерой, которая у меня была, заслуживаю такого психологического подхода. В туре много молодых парней, произошла своего рода смена поколений. Но Рафаэль Надаль и я по-прежнему сильны.

Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы конкурировать с молодыми, чтобы быть одним из претендентов на титул в Аделаиде и в Мельбурне. Хорошие воспоминания и хорошая история, которые у меня есть на австралийской земле, дают мне массу положительных эмоций и веру в то, что я могу сделать это снова, что смогу далеко зайти", — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.