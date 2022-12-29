United Cup. Стефанос Циципас добыл волевую победу над Григором Димитровым

Греческий теннисист Стефанос Циципас в напряженном матче обыграл болгарина Григора Димитрова и тем самым принёс своей сборной первую победу на групповой стадии United Cup.

В первом матче гречанка Деспина Папамихаил обыграла представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову.

Стефанос Циципас - Григор Димитров 3:6, 6:4, 6:1

Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

Напомним, в группе А, помимо Греции и Болгарии, находится также команда Бельгии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.