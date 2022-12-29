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United Cup. Стефанос Циципас добыл волевую победу над Григором Димитровым
Грек сумел реабилитироваться
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас в напряженном матче обыграл болгарина Григора Димитрова и тем самым принёс своей сборной первую победу на групповой стадии United Cup.
В первом матче гречанка Деспина Папамихаил обыграла представительницу Болгарии Изабеллу Шиникову.
Стефанос Циципас - Григор Димитров 3:6, 6:4, 6:1
Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.
Напомним, в группе А, помимо Греции и Болгарии, находится также команда Бельгии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.
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