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Онс Жабер попала на обложку журнала Vogue
По итогам года она заняла второе место в рейтинге WTA
Фото: Getty Images
Финалистка двух турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер снялась для журнала о моде Vogue.
До этого Жабер впервые в своей карьере получила награду Карен Кранчке "За спортивное мастерство" по итогам 2022 года. Она вручается игроку за спортивное благородство и честную игру (фэйр-плей), за профессионализм на корте и популяризацию тенниса вне его.
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