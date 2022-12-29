Онс Жабер попала на обложку журнала Vogue

Финалистка двух турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер снялась для журнала о моде Vogue.

До этого Жабер впервые в своей карьере получила награду Карен Кранчке "За спортивное мастерство" по итогам 2022 года. Она вручается игроку за спортивное благородство и честную игру (фэйр-плей), за профессионализм на корте и популяризацию тенниса вне его.