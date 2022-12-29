Циципас прокомментировал победу над Димитровым

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над болгарским игроком Григором Димитровым на United Cup.

"Проиграв первый сет, я пошел в туалет, чтобы восстановить уровень концентрации и переварить случившееся. После этого я вернулся свежим и решительным, что позволило сразу сделать двойной брейк, хотя я рассчитывал на меньшее. Это лучшее воспоминание об этом конкретном матче.

В третьем сете мы оба подавали с высоким процентом попадания первым мячом, хорошо били с форхенда и открывали корт. В каком-то смысле у нас похожий игровой стиль. Мы боролись и дошли до тай-брейка.

Я знал, что победит тот, кто будет более сконцентрирован и совершит меньше ошибок. Григор ошибся в первом розыгрыше, и тай-брейк пошёл по моему сценарию. Я старался быть в моменте и отбросить все эмоции, негативные мысли. Так я смог довести игру до победы", — цитирует Циципаса Tennis Majors.