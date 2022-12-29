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Надаль отреагировал на смерть Пеле

Теннис
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Ушла легенда футбола

Надаль отреагировал на смерть Пеле

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного бразильца Пеле.

"Сегодня мировой спорт вновь собирается вместе. Печальный день для мира футбола, печальный день для мирового спорта. Его наследие всегда будет с нами. Я не видел, как он играет, мне не повезло, но мне всегда говорили, что он король футбола. Покойся с миром, Король!" — написал в своих социальных сетях Рафаэль Надаль.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

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В статье: Рафаэль Надаль
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