Надаль отреагировал на смерть Пеле

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного бразильца Пеле.

"Сегодня мировой спорт вновь собирается вместе. Печальный день для мира футбола, печальный день для мирового спорта. Его наследие всегда будет с нами. Я не видел, как он играет, мне не повезло, но мне всегда говорили, что он король футбола. Покойся с миром, Король!" — написал в своих социальных сетях Рафаэль Надаль.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.