Надаль показал фото с Австралии

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как со сборной Испании проводит время в Австралии перед командным турниром United Cup.

"Привет, Австралия. Мы здесь и мы готовы", — написал испанский теннисист в социальных сетях.

По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимому игроку болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF. Год Рафаэль завершил в статусе второй ракетки мира.