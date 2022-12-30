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Надаль показал фото с Австралии

Теннис
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Испанец готовится к соревнованиям

Надаль показал фото с Австралии

Фото: The North East Affairs

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как со сборной Испании проводит время в Австралии перед командным турниром United Cup.

"Привет, Австралия. Мы здесь и мы готовы", — написал испанский теннисист в социальных сетях.

По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимому игроку болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF. Год Рафаэль завершил в статусе второй ракетки мира.

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В статье: Рафаэль Надаль
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