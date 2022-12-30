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Каролин Гарсия принесла победу Франции над Аргентиной
Теннисистка отдала сопернице всего два гейма
Фото: World Today News
Четвёртая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, обыграла аргентинку Надю Подорошку, занимающую 195-ю строчку рейтинга WTA в матче United Cup.
Каролин Гарсия - Надя Подорошка 6:2, 6:0
Матч продолжался 1 час 6 минут. Француженка укрепила преимущество в личных встречах - 2:0.
Таким образом, счёт в противостоянии Франции и Аргентины стал 3:0.
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