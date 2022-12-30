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Каролин Гарсия принесла победу Франции над Аргентиной

Теннис
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Теннисистка отдала сопернице всего два гейма

Каролин Гарсия принесла победу Франции над Аргентиной

Фото: World Today News

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Четвёртая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, обыграла аргентинку Надю Подорошку, занимающую 195-ю строчку рейтинга WTA в матче United Cup.

Каролин Гарсия - Надя Подорошка 6:2, 6:0

Матч продолжался 1 час 6 минут. Француженка укрепила преимущество в личных встречах - 2:0.

Таким образом, счёт в противостоянии Франции и Аргентины стал 3:0.

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В статье: Каролин Гарсия
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