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Федерер: Покойся с миром, король Пеле

Теннис
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Швейцарец отреагировал на смерть легенды

Федерер: Покойся с миром, король Пеле

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл в возрасте 82 года.

"Спасибо за то, что вдохновляете миллионы любителей спорта и спортсменов. Я считаю, что мне очень повезло, что я встретил вас и получил возможность научиться у вас. Вы были одной из первых настоящих мировых спортивных икон. Покойся с миром, король Пеле", — написал Федерер в своих социальных сетях.

Пеле боролся с последствиями рака толстой кишки. Со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

Федерер: Покойся с миром, король Пеле - изображение 1

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В статье: Роджер Федерер
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