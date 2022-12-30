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Федерер: Покойся с миром, король Пеле
Швейцарец отреагировал на смерть легенды
фото - flashscore.com.ua
Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл в возрасте 82 года.
"Спасибо за то, что вдохновляете миллионы любителей спорта и спортсменов. Я считаю, что мне очень повезло, что я встретил вас и получил возможность научиться у вас. Вы были одной из первых настоящих мировых спортивных икон. Покойся с миром, король Пеле", — написал Федерер в своих социальных сетях.
Пеле боролся с последствиями рака толстой кишки. Со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.
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