Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open могут перенести в другой город
Одним из возможных городов является Мельбурн
instagram.com/australianopen
Директор Australian Open Крейг Тайли сообщил, что в будущем турнир серии "Большого шлема" может быть перенесён из Мельбурна в другой город.
По словам Тайли, поводом для возможного переноса является то, что во время пандемии коронавируса в Мельбурне был один из самых продолжительных карантинов, и на Открытом чемпионате Австралии 2021 и 2022 годов было ограниченное количество зрителей. В то время как Мельбурн переживал жёсткую изоляцию, некоторые чувствовали, что это их шанс попытаться забрать турнир. В частности, речь идёт о Сиднее и Шанхае, которые пытались перехватить мэйджор ещё в 2010 году.
Директор турнира уверен, что соревнование нуждается в дополнительных финансовых вливаниях.
"Я знаю, что это обсуждалось, несомненно. С моей личной точки зрения, Открытый чемпионат Австралии всегда должен проходить в Мельбурне — я всегда выступал за это и считаю, что это турнир Мельбурна.
Но я всего лишь один человек. Есть организация, есть правление, есть заинтересованные стороны, а также есть представления о будущем. В 2010 году был период, когда был значительный интерес со стороны Сиднея и Шанхая. Вплоть до того, что были представлены предложения о том, что потребуется для переноса турнира в эти города", — добавил Тайли.
Популярное сейчас
- Кривбасс показал, как будут выглядеть обновленные база и стадион клуба
- Жеваго покидает совет директоров компании-спонсора Ворсклы Ferrexpo
- Служитель красоты футбола. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Плеймейкер
- Надаль отреагировал на смерть Пеле
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси