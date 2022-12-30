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Australian Open могут перенести в другой город

Теннис
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Одним из возможных городов является Мельбурн

Australian Open могут перенести в другой город

instagram.com/australianopen

Новина українською

Директор Australian Open Крейг Тайли сообщил, что в будущем турнир серии "Большого шлема" может быть перенесён из Мельбурна в другой город.

По словам Тайли, поводом для возможного переноса является то, что во время пандемии коронавируса в Мельбурне был один из самых продолжительных карантинов, и на Открытом чемпионате Австралии 2021 и 2022 годов было ограниченное количество зрителей. В то время как Мельбурн переживал жёсткую изоляцию, некоторые чувствовали, что это их шанс попытаться забрать турнир. В частности, речь идёт о Сиднее и Шанхае, которые пытались перехватить мэйджор ещё в 2010 году.

Директор турнира уверен, что соревнование нуждается в дополнительных финансовых вливаниях.

"Я знаю, что это обсуждалось, несомненно. С моей личной точки зрения, Открытый чемпионат Австралии всегда должен проходить в Мельбурне — я всегда выступал за это и считаю, что это турнир Мельбурна.

Но я всего лишь один человек. Есть организация, есть правление, есть заинтересованные стороны, а также есть представления о будущем. В 2010 году был период, когда был значительный интерес со стороны Сиднея и Шанхая. Вплоть до того, что были представлены предложения о том, что потребуется для переноса турнира в эти города", — добавил Тайли.

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В статье: Australian Open
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