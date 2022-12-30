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Новак Джокович опубликовал фото с Австралии
Серб поделился снимками с Аделаиды
фото - flashscore.com.ua
Победитель 21 турнира "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил радость от возвращения в Австралию.
Теннисист выложил фотографию с австралийского побережья, на котором стоит в компании своего брата Марко.
"Здорово вернуться в Австралию. И спустя 15 лет сыграть в Аделаиде. Жду не дождусь показать здесь немного хорошего тенниса. Рад иметь моего брата Марко рядом со мной и в моей команде в 2023 году", — написал Джокович.
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