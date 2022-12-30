Новак Джокович опубликовал фото с Австралии

Победитель 21 турнира "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил радость от возвращения в Австралию.

Теннисист выложил фотографию с австралийского побережья, на котором стоит в компании своего брата Марко.

"Здорово вернуться в Австралию. И спустя 15 лет сыграть в Аделаиде. Жду не дождусь показать здесь немного хорошего тенниса. Рад иметь моего брата Марко рядом со мной и в моей команде в 2023 году", — написал Джокович.