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Новак Джокович опубликовал фото с Австралии

Теннис
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Серб поделился снимками с Аделаиды

Новак Джокович опубликовал фото с Австралии

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Победитель 21 турнира "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил радость от возвращения в Австралию.

Теннисист выложил фотографию с австралийского побережья, на котором стоит в компании своего брата Марко.

"Здорово вернуться в Австралию. И спустя 15 лет сыграть в Аделаиде. Жду не дождусь показать здесь немного хорошего тенниса. Рад иметь моего брата Марко рядом со мной и в моей команде в 2023 году", — написал Джокович.

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В статье: Новак Джокович
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