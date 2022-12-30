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Чемпионка US Open-2018: 2023 год станет годом трансформации
Теннисистка опубликовала пост в соцсетях
Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала пост в социальных сетях в преддверии нового 2023 года.
"2023 год определённо станет годом трансформации. Изменения неизбежны, но рост и прогресс, которого мы добиваемся вместе, определяют нас. Впереди ещё один год новых начинаний и охвата неизвестного!" — написала Стивенс.
29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика)
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