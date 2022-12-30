  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чемпионка US Open-2018: 2023 год станет годом трансформации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионка US Open-2018: 2023 год станет годом трансформации

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка опубликовала пост в соцсетях

Чемпионка US Open-2018: 2023 год станет годом трансформации

Новина українською

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала пост в социальных сетях в преддверии нового 2023 года.

"2023 год определённо станет годом трансформации. Изменения неизбежны, но рост и прогресс, которого мы добиваемся вместе, определяют нас. Впереди ещё один год новых начинаний и охвата неизвестного!" — написала Стивенс.

29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Слоан Стивенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде