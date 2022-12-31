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Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Аделаиде
Желаем удачи
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №69) победила в 1/2 финала квалификации турнира в Аделаиде (Австралия).
Наша спортсменка одолела представительницу Испании Кристину Буксу (WTA 105).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 4 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 2 из 8 использованных брейков и 8 двойных ошибок.
В матче за право сыграть в основной сетке соревнований Марта сыграет против победительницы встречи Шериф – Кабрера.
Напомним, что в полуфинале квалификации сыграют между собой Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Их поединок стартует в 10:10 по киевскому времени.
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