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Калинина победила Ястремскую в украинском дерби Аделаиды

Теннис
(1 голосов)

Удачи Ангелине

Калинина победила Ястремскую в украинском дерби Аделаиды

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №39) победила в 1/2 финала квалификации турнира в Аделаиде (Австралия).

Наша спортсменка обыграла свою соотечественницу Даяну Ястремскую (WTA 101). Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Калининой, в активе которой 0 эйсов, 7 подряд выигранных очков, 6 из 14 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

В финале квалификации Ангелина встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь (WTA №77).

Напомним, что ранее в финал квалификации турнира вышла и Марта Костюк.

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В статье: Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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