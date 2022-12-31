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Калинина победила Ястремскую в украинском дерби Аделаиды
Удачи Ангелине
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №39) победила в 1/2 финала квалификации турнира в Аделаиде (Австралия).
Наша спортсменка обыграла свою соотечественницу Даяну Ястремскую (WTA 101). Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Калининой, в активе которой 0 эйсов, 7 подряд выигранных очков, 6 из 14 использованных брейков и 8 двойных ошибок.
В финале квалификации Ангелина встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь (WTA №77).
Напомним, что ранее в финал квалификации турнира
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