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WTA. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке турнира в Канберре

Теннис
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В Австралии сыграют Байндл, Цуренко и Снигур

WTA. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке турнира в Канберре

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Канберра (WTA), стали известны соперницы украинских теннисисток на предстоящем турнире в Австралии. В соревновании примут участие Катерина Байндл, Леся Цуренко и Дария Снигур.

Они все начнут выступления на турнире в основной сетке. Байндл сыграет с британкой Хизер Уотсон. Леся Цуренко – с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Снигур – с швейцаркой Симоной Вальтерт.

Хард

Катерина Байндл (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания)

Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Дария Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария)

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В статье: теннис Леся Цуренко Катерина Байндл Дарья Снигур
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