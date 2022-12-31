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WTA. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке турнира в Канберре
В Австралии сыграют Байндл, Цуренко и Снигур
Фото: Getty Images
Канберра (WTA), стали известны соперницы украинских теннисисток на предстоящем турнире в Австралии. В соревновании примут участие Катерина Байндл, Леся Цуренко и Дария Снигур.
Они все начнут выступления на турнире в основной сетке. Байндл сыграет с британкой Хизер Уотсон. Леся Цуренко – с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Снигур – с швейцаркой Симоной Вальтерт.
Хард
Катерина Байндл (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания)
Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Дария Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария)
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