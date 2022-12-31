WTA. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в основной сетке турнира в Канберре

Канберра (WTA), стали известны соперницы украинских теннисисток на предстоящем турнире в Австралии. В соревновании примут участие Катерина Байндл, Леся Цуренко и Дария Снигур.

Они все начнут выступления на турнире в основной сетке. Байндл сыграет с британкой Хизер Уотсон. Леся Цуренко – с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Снигур – с швейцаркой Симоной Вальтерт.

Хард

Катерина Байндл (Украина) – Хизер Уотсон (Великобритания)

Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Дария Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария)