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WTA. Три украинки сыграют в парном турнире в Аделаиде
Участие примут сестры Киченок и Марта Костюк
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аделаида (WTA), три украинских теннисистки примут участие в парном соревновании на турнире WTA 500 в Австралии. Ими станут Надежда и Людмила Киченок, а также Марта Костюк.
Людмила Киченок продолжит выступать с латвийкой Еленой Остапенко. Они сыграют сразу во втором раунде основной сетки. Надежда Киченок сыграет с бельгийской Кимберли Циммерманн. Паре предстоит матч с Хань Синьюнь из Китая и Вивиан Хайзен из Германии.
Костюк же сыграет в паре с египтянкой Маяр Шериф. Их соперницы в первом раунде – россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Турнир начнется уже завтра, первого января.
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