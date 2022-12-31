WTA. Три украинки сыграют в парном турнире в Аделаиде

Аделаида (WTA), три украинских теннисистки примут участие в парном соревновании на турнире WTA 500 в Австралии. Ими станут Надежда и Людмила Киченок, а также Марта Костюк.

Людмила Киченок продолжит выступать с латвийкой Еленой Остапенко. Они сыграют сразу во втором раунде основной сетки. Надежда Киченок сыграет с бельгийской Кимберли Циммерманн. Паре предстоит матч с Хань Синьюнь из Китая и Вивиан Хайзен из Германии.

Костюк же сыграет в паре с египтянкой Маяр Шериф. Их соперницы в первом раунде – россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Турнир начнется уже завтра, первого января.