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Мельбурн может потерять право проведения Australian Open

Теннис
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Сидней и Шанхай заинтересованы в турнире

Мельбурн может потерять право проведения Australian Open

Фото: Tennishead

UA-Футбол
Новина українською

Глава Australian Open Крейг Тайли в интервью изданию Herald Sun заявил, что турнир испытывает финансовые трудности, связанные с ковидными ограничениями 2020 и 2021 годов. Также он сообщил, что Мельбурн может потерять право проведения турнира.

"Я знаю, что разговоры о том, чтобы турнир покинул Мельбурн, ведутся. Лично я считаю, что Australian Open должен быть здесь. Но я всего-навсего один человек. Есть организация, есть Совет директоров, есть акционеры и также есть будущие инвесторы".

Несмотря на то, что у Мельбурна контракт с турниром до 2046 года, существует интерес из других городов региона. Среди них – Сидней, а также китайский Шанхай. Ранее, в 2010 году, ради сохранения соревнования в городе, власти Мельбурна согласились выделить 1 млрд на обновление спорткомплекса Мельбурн-парк, где проводится турнир.

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В статье: теннис Australian Open
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