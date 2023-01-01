Костюк и Калинина успешно прошли квалификацию Аделаиды

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №69) вышла в основную сетку соревнований на турнире серии WTA500 в Аделаиде (Австралия).

В финальном поединке квалификации наша соотечественница одолела спортсменку из Египта Майяр Шериф (WTA №52). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Марты. В первом матче основной сетки украинка сыграет против обладательницы wild card Джейми Фурлис из Австралии (№162 WTA).

Еще одна представительница желто-блакитной дружины, 39-я ракетка планеты Ангелина Калинина также успешно преодолела квалификацию. В финале отбора она одолела венгерку Анну Бондарь (WTA №77).