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Костюк и Калинина успешно прошли квалификацию Аделаиды

Теннис
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Далее – основная сетка

Костюк и Калинина успешно прошли квалификацию Аделаиды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №69) вышла в основную сетку соревнований на турнире серии WTA500 в Аделаиде (Австралия).

В финальном поединке квалификации наша соотечественница одолела спортсменку из Египта Майяр Шериф (WTA №52). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Марты. В первом матче основной сетки украинка сыграет против обладательницы wild card Джейми Фурлис из Австралии (№162 WTA).

Еще одна представительница желто-блакитной дружины, 39-я ракетка планеты Ангелина Калинина также успешно преодолела квалификацию. В финале отбора она одолела венгерку Анну Бондарь (WTA №77).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-1) в пользу Ангелины. В первом круге турнира она сыграет против представительницы беларуси Виктории Азаренко (WTA №26).

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В статье: Марта Костюк Ангелина Калинина
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