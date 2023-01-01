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Даяна Ястремская подвела итоги своего 2022 года. Видео
Это было тяжело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №101) подвела итоги 2022 года. Соответствующую видео-подборку самых памятных эпизодов в прошлом году наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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