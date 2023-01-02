United Cup. Фритц переиграл Зверева и принес первую победу США над Германией

В первой игре сегодняшнего игрового дня престижного теннисного турнира United Cup – 2023, который проходит в Австралии, сыграли представители CША и Германии. Соперником 25-летнего американца Тейлора Фритца был Александр Зверев. Матч состоялся в Сиднее и завершился победой Фритца.

Тейлор Фритц - Александр Зверев 6:1, 6:4

Игра продлилась 1 час и 5 минут.

Во втором матче этих национальных сборных сойдутся Мэдисон Кис (США) и Юле Нимайер (Германия).

Напомним, в квартете D, помимо США и Германии, находится также команда Чехии. При этом в следующую стадию турнира выйдет лишь одна сборная.