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United Cup. Фритц переиграл Зверева и принес первую победу США над Германией

Теннис
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Немец оказался бессилен

United Cup. Фритц переиграл Зверева и принес первую победу США над Германией

Фото: AP News

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В первой игре сегодняшнего игрового дня престижного теннисного турнира United Cup – 2023, который проходит в Австралии, сыграли представители CША и Германии. Соперником 25-летнего американца Тейлора Фритца был Александр Зверев. Матч состоялся в Сиднее и завершился победой Фритца.

Тейлор Фритц - Александр Зверев 6:1, 6:4

Игра продлилась 1 час и 5 минут.

Во втором матче этих национальных сборных сойдутся Мэдисон Кис (США) и Юле Нимайер (Германия).

Напомним, в квартете D, помимо США и Германии, находится также команда Чехии. При этом в следующую стадию турнира выйдет лишь одна сборная.

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В статье: Тейлор Фритц
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