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United Cup. Фритц переиграл Зверева и принес первую победу США над Германией
Немец оказался бессилен
Фото: AP News
В первой игре сегодняшнего игрового дня престижного теннисного турнира United Cup – 2023, который проходит в Австралии, сыграли представители CША и Германии. Соперником 25-летнего американца Тейлора Фритца был Александр Зверев. Матч состоялся в Сиднее и завершился победой Фритца.
Тейлор Фритц - Александр Зверев 6:1, 6:4
Игра продлилась 1 час и 5 минут.
Во втором матче этих национальных сборных сойдутся Мэдисон Кис (США) и Юле Нимайер (Германия).
Напомним, в квартете D, помимо США и Германии, находится также команда Чехии. При этом в следующую стадию турнира выйдет лишь одна сборная.
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