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Джокович и Поспишил покидают парный разряд турнира в Аделаиде

Теннис
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Команда уступила несмотря на хороший старт

Джокович и Поспишил покидают парный разряд турнира в Аделаиде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербско-канадский тандем Новак Джокович и Вашек Поспишил не сумели выйти в второй круг турнира категории ATP-250 в Аделаиде в парном разряде.

В матче стартового раунда Джокович и Поспишил уступили паре Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) / Гонсало Эскобар (Эквадор).

Новак Джокович/Вашек Поспишил - Томислав Бркич(Босния и Герцеговина)/Гонсало Эскобар (Эквадор) 6:4, 3:6, [5:10]

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Джокович и Поспишил выполнили восемь эйсов на двоих, сделали две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи. Бркич и Эскобар ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх возможных.

Следующими соперниками Бркича и Эскобара на турнире в Аделаиде станут вторые сеяные, Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Роже (Нидерланды).

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В статье: Новак Джокович
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