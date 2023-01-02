Винус Уильямс пробилась во второй круг соревнований турнира в Окленде

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, 42-летняя американка Винус Уильямс одержала победу над соотечественницей, Кэти Волынец, в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Винус Уильямс - Кэти Волынец 7:6 (7:4), 6:2

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Уильямс два раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 11. Волынец сделала один эйс, дважды ошиблась на подаче и показала 100%-ную реализацию брейк-поинтов (2 из 2).

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года.