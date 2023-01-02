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United Cup. Надаль уступил де Минору и позволил Австралии выйти в лидеры
1:0 в пользу Австралии
Фото: Tennis365
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Алекса де Минора на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча состоялась на хардовом покрытии.
Рафаэль Надаль - Алекс де Минор 3:6, 6:1, 7:5
Общая продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Австралиец выполнил две подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету испанца два эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
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