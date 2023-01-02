Назван формат финала мужского теннисного турнира на ОИ-2024

Финальный матч мужского теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт в пятисетовом формате, говорится на сайте организационного комитета.

В пятисетовом формате проходят матчи мужского одиночного разряда на турнирах "Большого шлема". В таком же формате проводились и финальные матчи большинства "Мастерсов", Итогового чемпионата ATP и некоторых турниров более низкого ранга, а также все игры в высших лигах Кубка Дэвиса.

Олимпиада-2024 — 33-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года.