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Легендарной теннисистке Навратиловой диагностирован рак горла и молочной железы
Прогнозы по выздоровлению оптимистичны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарной теннисистке Мартине Навратиловой диагностирован рак горла и молочной железы.
"Это двойной удар для меня и очень серьезный. Но я надеюсь на благоприятный результат", - цитирует Навратилову Sky.
Когда Навратилова делала анализы для выявления рака горла, врачи заметили в груди "подозрительное образование". Представитель теннисистки уверяет, что рак молочной железы "полностью не связан" с раком горла и оба они хорошо реагируют на лечение.
"Прогноз хороший. Мартина приступит к лечению в этом месяце.
Оба этих раковых образования находятся на ранних стадиях с высокими результатами выздоровления. Мартина не будет работать на Australian Open, но надеется, что сможет присоединяться с помощью Zoom", – говорится в заявлении.
66-летняя Мартина Навратилова в течение 331 недели находилась лидером рейтинга WTA с 1978 по 1987 годы. Она десять раз побеждала на турнирах серии Большого шлема.
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