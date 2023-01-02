Легендарной теннисистке Навратиловой диагностирован рак горла и молочной железы

Легендарной теннисистке Мартине Навратиловой диагностирован рак горла и молочной железы.

"Это двойной удар для меня и очень серьезный. Но я надеюсь на благоприятный результат", - цитирует Навратилову Sky.

Когда Навратилова делала анализы для выявления рака горла, врачи заметили в груди "подозрительное образование". Представитель теннисистки уверяет, что рак молочной железы "полностью не связан" с раком горла и оба они хорошо реагируют на лечение.

"Прогноз хороший. Мартина приступит к лечению в этом месяце. Оба этих раковых образования находятся на ранних стадиях с высокими результатами выздоровления. Мартина не будет работать на Australian Open, но надеется, что сможет присоединяться с помощью Zoom", – говорится в заявлении.

66-летняя Мартина Навратилова в течение 331 недели находилась лидером рейтинга WTA с 1978 по 1987 годы. Она десять раз побеждала на турнирах серии Большого шлема.