Рафаэль Надаль впервые за 20 лет проиграл шесть из семи матчей

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австралийцу Алексу де Минору (6:3, 1:6, 5:7) на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии.

Это поражение стало для Надаля уже шестым в последних семи матчах. Помимо де Минора, обидчиками испанца в рамках этой неудачной серии стали Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим и Кэмерон Норри.

В последний раз Надаль проигрывал шесть из семи проведённых им матчей почти 20 лет назад — между сезонами 2003 и 2004 года (победил Родольфо Кадара и проиграл Юнесу Эль-Айнауи, Ришару Гаске, Доминику Хрбаты, Алексу Корретхе, Фелисьяно Лопесу и Тьерри Аскьону).