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Надаль о серии поражений: Это только начало, и я не слишком обеспокоен
Рафа уверен, что сможет набрать форму до начала Australian Open
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал два поражения подряд на старте сезона.
"До Australian Open ещё две недели. Не скажу, что ситуация идеальная, но и не скажу, что всё совсем плохо – потому что временами я играл очень хорошо. Думаю, эти два матча мне помогут. Теперь нужно выиграть пару матчей.
Однако уровень был не таким уж и плохим. Но теперь я могу сказать, что мне было нужно чуть больше времени.
Сейчас я буду много работать, чтобы за следующие две недели прибавить физически. Буду играть тренировочные сеты и тренироваться с сильными ребятами. Думаю, это поможет мне стать стабильнее. Это то, что мне нужно.
Это только начало, и я не слишком обеспокоен. Вероятность того, что я проиграю такие матчи, была. В прошлом году я тоже проиграл два матча в Абу-Даби. У меня были шансы против двух отличных соперников, но я не смог их реализовать. Это указывает, что есть простор для важного прогресса, и я искренне верю, что смогу его добиться", — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
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