Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Аделаиде
Серб провел отличный матч
Фото: GQ India
Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований Джокович нанёс поражение 65-й ракетке мира, Констану Летьену из Франции.
Новак Джокович - Констан Летьен 6:3, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
По ходу матча Джокович четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Летьен выполнил три эйса, сделал одну двойную ошибку и упустил свой единственный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с другим французским теннисистом, Кентеном Алисом, занимающим 64-е место в мировом рейтинге.
Популярное сейчас
- "Шахтер поставил мне ультиматум". Чурко вспомнил сорванный трансфер в Бенфику
- Провел расследование. Фанат Арсенала выяснил, что Мудрик прибыл в Лондон
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Костюк и Калинина успешно прошли квалификацию Аделаиды
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО