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Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Аделаиде

Теннис
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Серб провел отличный матч

Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Аделаиде

Фото: GQ India

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира категории ATP-250, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований Джокович нанёс поражение 65-й ракетке мира, Констану Летьену из Франции.

Новак Джокович - Констан Летьен 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

По ходу матча Джокович четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Летьен выполнил три эйса, сделал одну двойную ошибку и упустил свой единственный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с другим французским теннисистом, Кентеном Алисом, занимающим 64-е место в мировом рейтинге.

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В статье: Новак Джокович
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