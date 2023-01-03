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Джокович: Победа над Летьеном - это мой лучший теннис на австралийской земле

Теннис
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Серб доволен этим матчем

Джокович: Победа над Летьеном - это мой лучший теннис на австралийской земле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный победитель турниров "Большого шлема", серб Новак Джокович прокомментировал победу над французом Констаном Летьеном (6:3, 6:2).

"Здорово вернуться. Увидеть переполненные трибуны на моём первом матче определённо было очень приятной неожиданностью, я получил большую поддержку и много любви. Очевидно, это мотивировало меня и позволило наилучшим образом проявить себя на корте. Я думаю, что сыграл очень солидно и конкурентоспособно.

Я могу сказать, что приезд в Австралию в этом году, разумеется, отличался от предыдущих лет из-за событий годичной давности, но в то же время 12 месяцев — довольно большой срок. Это уже позади. Я иду дальше.

Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле. Я приехал рано, почти за неделю до моего первого матча. На самом деле я не помню, когда так рано приезжал сюда, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы приспособиться к часовому поясу и разнице во времени — и просто к тому, что меня здесь ожидает. Как я уже говорил, с первого дня люди были очень добры, щедры со мной и моей командой, так что в целом пока это отличный опыт", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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В статье: Новак Джокович
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