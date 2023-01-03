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Australian Open-2023 будет комментировать легендарный немецкий теннисист

Теннис
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Он будет экспертом немецкого Eurosport

Australian Open-2023 будет комментировать легендарный немецкий теннисист

instagram.com/australianopen

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер вернётся к работе на телевидении, пишет Bild.

Во время Australian Open Беккер будет экспертом немецкого Eurosport, а также комментатором главного матча дня. При этом он будет работать не из Мельбурна, а из студии под Мюнхеном.

Напомним, в декабре немец вышел из британской тюрьмы после восьми месяцев заключения. Он отбывал наказание за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов.

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В статье: Борис Беккер
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