Australian Open-2023 будет комментировать легендарный немецкий теннисист

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер вернётся к работе на телевидении, пишет Bild.

Во время Australian Open Беккер будет экспертом немецкого Eurosport, а также комментатором главного матча дня. При этом он будет работать не из Мельбурна, а из студии под Мюнхеном.

Напомним, в декабре немец вышел из британской тюрьмы после восьми месяцев заключения. Он отбывал наказание за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов.