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Роджер Федерер отказался посещать Australian Open

Теннис
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Его пригласили в качестве гостя

Роджер Федерер отказался посещать Australian Open

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отклонил предложение посетить Открытый чемпионат Австралии – 2023, сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители Tennis Australia обратились к Федереру с таким предложением во время прощального для швейцарца Кубка Лэйвера. Роджер отказался.

При этом Tennis Australia всё же рассчитывает увидеть Федерера на Australian Open в 2024 году. В 2024-м исполнится 20 лет с тех пор, как Роджер впервые взял титул в Австралии. Всего он выигрывал AO шесть раз.

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В статье: Роджер Федерер
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