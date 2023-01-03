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Роджер Федерер отказался посещать Australian Open
Его пригласили в качестве гостя
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отклонил предложение посетить Открытый чемпионат Австралии – 2023, сообщает Daily Mail.
По информации источника, представители Tennis Australia обратились к Федереру с таким предложением во время прощального для швейцарца Кубка Лэйвера. Роджер отказался.
При этом Tennis Australia всё же рассчитывает увидеть Федерера на Australian Open в 2024 году. В 2024-м исполнится 20 лет с тех пор, как Роджер впервые взял титул в Австралии. Всего он выигрывал AO шесть раз.
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