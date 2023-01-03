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Джокович выступил за возвращение россиян и белорусов к матчам АТР

Теннис
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Серб продолжает поддерживать агрессию россиян в отношении Украины

Джокович выступил за возвращение россиян и белорусов к матчам АТР

Фото: Tennis World

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хотел бы видеть россиян и белорусов на соревнованиях.

"До этого еще далеко, но очевидно, что болельщикам и всем остальным хотелось бы увидеть мой матч с Медведевым. Я должен быть готов к встрече с любым соперником. Так что, если я буду играть в полуфинале, он будет играть в полуфинале, это прекрасно. Но это далекая перспектива.

Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне и белорусы смогут играть везде".

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В статье: Новак Джокович
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