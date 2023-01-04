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Аделаида. Марта Костюк продлила свою победную серию в матче с Рыбакиной
Украинка давно не показывала таких результатов
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором круге турнира в Аделаиде. Соперницей нашей теннисистки стала Елена Рыбакина из Казахстана.
Аделаида, Австралия. Второй круг
Марта Костюк - Елена Рыбакина 6:7(5), 6:2, 6:3
Матч продлился около двух с половиной часов. За это время украинка совершила 5 эйсов, реализовала 4 брейкпоинта и допустила три двойных ошибки.
Стоит отметить, что Косюк впервые с апреля 2021 года добыла четыре победы подряд.
В четвертьфинальном матче Марта сыграет с Онс Жабер из Туниса или румынкой Сораной Кырсти.
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