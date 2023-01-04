Аделаида. Марта Костюк продлила свою победную серию в матче с Рыбакиной

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором круге турнира в Аделаиде. Соперницей нашей теннисистки стала Елена Рыбакина из Казахстана.

Аделаида, Австралия. Второй круг

Марта Костюк - Елена Рыбакина 6:7(5), 6:2, 6:3

Матч продлился около двух с половиной часов. За это время украинка совершила 5 эйсов, реализовала 4 брейкпоинта и допустила три двойных ошибки.

Стоит отметить, что Косюк впервые с апреля 2021 года добыла четыре победы подряд.

В четвертьфинальном матче Марта сыграет с Онс Жабер из Туниса или румынкой Сораной Кырсти.