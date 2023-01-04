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Аделаида. Марта Костюк продлила свою победную серию в матче с Рыбакиной

Теннис
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Украинка давно не показывала таких результатов

Аделаида. Марта Костюк продлила свою победную серию в матче с Рыбакиной

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором круге турнира в Аделаиде. Соперницей нашей теннисистки стала Елена Рыбакина из Казахстана.

Аделаида, Австралия. Второй круг

Марта Костюк - Елена Рыбакина 6:7(5), 6:2, 6:3

Матч продлился около двух с половиной часов. За это время украинка совершила 5 эйсов, реализовала 4 брейкпоинта и допустила три двойных ошибки.

Стоит отметить, что Косюк впервые с апреля 2021 года добыла четыре победы подряд.

В четвертьфинальном матче Марта сыграет с Онс Жабер из Туниса или румынкой Сораной Кырсти.

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В статье: Марта Костюк
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