Канберра. Цуренко пробилась в 1/4 финала, Снигур - вылетела

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF W60 в австралийской Канберре, уступив представительнице Австралии Астре Шарме в двух сетах.

Поединок между теннисистками продлился 57 минут. Дарья Снигур так и не смогла найти свою игру и закономерно уступила сопернице в двух сетах.За за матч украинка сумела выграть только четыре гейма, четырыжды отдав свою подачу.

Другая представительница Украины Леся Цуренко выступила куда успешнее, квалифицировавшись в 1/4 финала. Украинка в трех сетах сумела обыграть теннисистку Нигину Абдураимову из Узбекестана.

Матч длился почти три часа. Цуренко проиграла на тай-брейке первый сет, а затем взяла две следующих партии. В решающем сете Леся взяла у соперницы три подачи подряд и выиграла матч.

Канберра, Австралия. 1/8 финала

Дарья Снигур – Астра Шарма – 0:2 (2:6, 2:6)

Нигина Абдураимова – Леся Цуренко – 1:2 (7:6 (11-9), 2:6, 4:6)