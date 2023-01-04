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Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда в Аделаиде
Украинка в паре с Еленой Остапенко обыграла соперниц из США
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда на турнире WTA в австралийской Аделаиде.
Аделаида, Австралия. Парный разряд. 1/8 финала
Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария – Людмила Киченок/Елена Остапенко – 1:2 (2:6, 6:3, 7-10)
Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко сумели обыграть американский дуэт Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария в 1/8 финала турнира в Аделаиде.
Украинско-латвийский дуэт сумел одолеть своих соперниц в трех сетах, проведя на корте час и 26 минут.
Для украинско-латвийского дуэта это был первый матч сезона-2023. В четвертьфинале турнира Киченок и Остапенко сыграют против Екатерины Александровой и Чжан Шуай.
Напомним, ранее мы писали, что Марта Костюк продлила свою победную серию, пробившись в третий круг турнира в Аделаиде.
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