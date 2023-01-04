Швёнтек обыграла Мартину Тревизан в матче United Cup-2023

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (27-й номер мирового рейтинга) на командном турнире United Cup. Встреча состоялась в Австралии на хардовом покрытии.

Швёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Ига выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. Тревизан не отметилась ни одним эйсом, четырежды ошиблась на подаче и не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней.