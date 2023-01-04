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Швёнтек обыграла Мартину Тревизан в матче United Cup-2023
Польская теннисистка провела отличный матч
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (27-й номер мирового рейтинга) на командном турнире United Cup. Встреча состоялась в Австралии на хардовом покрытии.
Швёнтек одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Ига выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. Тревизан не отметилась ни одним эйсом, четырежды ошиблась на подаче и не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.
Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней.
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