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Надежда Киченок покинула парный разряд турнира в Аделаиде, уступив в 1/8 финала
Украинка не смогла повторить результат сестры, покинув турнир на стадии 1/8 финала
Представительница Украины Надежда Киченок не сумела пробиться в 1/4 финала парного разряда турнира WTA в австралийской Аделаиде.
Надежда Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла дуэту из Японии Сюко Аояма/Эна Сибахара.
Аделаида, Австралия. Парный разряд. 1/8 финала
Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн – Сюко Аояма/Эна Сибахара – 0:2 (4:6, 3:6)
Матч длился 1 час 17 минут и завершился в двух сетах. Украинка и представительница Бельгии сыграли пятый совместный матч и потерпели третье поражение.
Стоит отметить, что сестра Надежды Киченок, Людмила, которая выступает в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко,
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