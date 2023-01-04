Надежда Киченок покинула парный разряд турнира в Аделаиде, уступив в 1/8 финала

Представительница Украины Надежда Киченок не сумела пробиться в 1/4 финала парного разряда турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Надежда Киченок в паре с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла дуэту из Японии Сюко Аояма/Эна Сибахара.

Аделаида, Австралия. Парный разряд. 1/8 финала

Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн – Сюко Аояма/Эна Сибахара – 0:2 (4:6, 3:6)

Матч длился 1 час 17 минут и завершился в двух сетах. Украинка и представительница Бельгии сыграли пятый совместный матч и потерпели третье поражение.