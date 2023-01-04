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United Cup. Сборная США вышла в полуфинал соревнований, проиграв Великобритании лишь один матч

Теннис
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Результаты матчей турнира

United Cup. Сборная США вышла в полуфинал соревнований, проиграв Великобритании лишь один матч

Фото: sport.ru

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На командном турнире United Cup прошел первый финал, в котором США успешно справилась с Великобританией. По итогам пяти встреч счёт стал 4:1.

Мэдисон Кис - Кэти Суон 2:6, 6:3, 6:4
Тэйлор Фритц - Кэмерон Норри 4:6, 7:5, 4:6
Джессика Пегула - Гарриэт Дарт 6:2, 6:0
Фрэнсис Тиафо - Дэниэл Эванс 3:6, 7:5, 6:3
Джессика Пегула/Тэйлор Фритц - Гарриэт Дарт/Дэниэл Эванс 6:4, 6:4

В последних из них Кэмерон Норри сначала сделала счет ничейным в матче с Тэйлором Фритцем (6-6), а Фрэнсис Тиафо вышел вперёд благодаря победе над Дэниэлом Эвансом (4-3).

В свою очередь Мэдисон Кис обыграла Кэти Суон, а Пегула не испытала проблем с Гарриэт Дарт, отдав лишь два гейма сопернице.

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