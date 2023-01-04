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Ига Швёнтек опубликовала совместное фото с Эшли Барти
Польская теннисистка похвасталась снимками
Фото: ABS-CBN News
Первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек встретилась с австралийкой Эшли Барти, которая завершила карьеру в марте прошлого года в статусе первой ракетки мира. Теннисистки сделали совместное фото.
Напомним, что в прошедшем сезоне 21-летняя Швёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и US Open.
Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.
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