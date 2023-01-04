Марта Костюк о победе над Рыбакиной: Честно говоря, это не тот результат, к которому я готовилась сегодня

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде.

В трёх сетах она обыграла действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину.

"Честно говоря, это не тот результат, к которому я готовилась сегодня. Елена - очень хороший игрок и в туре она уже несколько лет. Мы играли друг против друга еще в полуфинале юниорского Australian Open. Я не помню тот матч, но мы точно очень изменились с тех пор и набрали определённый опыт.

Я не знала, как всё сегодня будет складываться, но я боролась за каждый мяч. Всё могло сложиться в любую сторону. Очень рада тому, как он закончился.

Первый сет был очень близким. Кое-где мне просто не везло. Те же два брейк-поинта при счёте 4:4, а в следующем гейме 0-40 на моей подаче. Я понимала, что могу с этим справиться. Не знаю, я просто продолжала бороться".